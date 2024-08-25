شكرا لقرائتكم تعليق الدراسة المسائية في الكلية التقنية بنجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الكلية التقنية في نجران عن تعليق الدراسة الحضورية في الفترة المسائية اليوم الأحد بناء على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

التدريب المسائي

وقالت الكلية في بيان لها إنه: تقرر تعليق التدريب حضورياً اليوم الأحد ٢٥ / ٠٨ / ٢٠٢٤ م في الكلية التقنية بنجران ليكون عن بُعد عبر منصة التدرب الإلكتروني لبرنامج البكالوريوس المسائي بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة الجميع.

قد يهمّك أيضاً

تعليق الدراسة في نجران

وكانت إدارة تعليم نجران قررت تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري إلى الساعة 11:00 صباحًا اليوم الأحد بناء على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت الإدارة إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري إلى الساعة 11:00 صباحًا ليوم الأحد 21/ 02/ 1446هـ، في جميع مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران وتحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي للمدارس المسائية.