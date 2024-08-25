شكرا لقرائتكم إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي منطقة مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا باللون الأحمر حذر فيه من أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة يشمل (الطائف، ميسان، بني يزيد، العرضيات، يلملم، تربة، أضم، جذم) ويستمر حتى الساعة 11 مساءً.

أمطار العاصمة المقدسة

كما نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، تشمل في ذلك المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 10 مساءً.

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توقعات الأرصاد اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي حائل، القصيم كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية، الرياض، ولا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مكة المكرمة (الطائف).