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التزام مذيعي استوديوهات الدوري بالزي الرسمي.. مبادرة جديدة لوزير الإعلام

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أطلق وزير الإعلام سلمان الدوسري مبادرة تؤكد ضرورة التزام مذيعي استوديوهات الناقل الرسمي للدوري بارتداء الزي الوطني السعودي.

وللزي السعودي أهمية خاصة في حياة السعوديين، ففي هذا الإطار وتزامنًا مع عودة الدراسة، شددت الجامعات كافة على أهمية الالتزام بالزي السعودي الرسمي داخل الحرم الجامعي.

الالتزام بالزي السعودي

كما أكدت أهمية ارتداءه في جميع القاعات الدراسية والفعاليات الأكاديمية، وذلك استنادًا إلى التوجيهات والتعاميم الصادرة من الجهات المختصة.
وشددت أن هذا يهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني والمحافظة على الهوية الثقافية للمجتمع السعودي.

ارتداء الثوب والشماغ أو الغترة

وذكرت الجامعات أن من الضروري أن يلتزم الطلاب بارتداء الثوب والشماغ أو الغترة.
فيما يتوجب على الطالبات ارتداء العباءة وغطاء الرأس، مع الالتزام باللباس المحتشم وعدم الإفراط في استخدام أدوات الزينة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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