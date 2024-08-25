شكرا لقرائتكم خبر عن التزام مذيعي استوديوهات الدوري بالزي الرسمي.. مبادرة جديدة لوزير الإعلام والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلق وزير الإعلام سلمان الدوسري مبادرة تؤكد ضرورة التزام مذيعي استوديوهات الناقل الرسمي للدوري بارتداء الزي الوطني السعودي.
وللزي السعودي أهمية خاصة في حياة السعوديين، ففي هذا الإطار وتزامنًا مع عودة الدراسة، شددت الجامعات السعودية كافة على أهمية الالتزام بالزي السعودي الرسمي داخل الحرم الجامعي.
وشددت أن هذا يهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني والمحافظة على الهوية الثقافية للمجتمع السعودي.
فيما يتوجب على الطالبات ارتداء العباءة وغطاء الرأس، مع الالتزام باللباس المحتشم وعدم الإفراط في استخدام أدوات الزينة.
وللزي السعودي أهمية خاصة في حياة السعوديين، ففي هذا الإطار وتزامنًا مع عودة الدراسة، شددت الجامعات السعودية كافة على أهمية الالتزام بالزي السعودي الرسمي داخل الحرم الجامعي.
الالتزام بالزي السعوديكما أكدت أهمية ارتداءه في جميع القاعات الدراسية والفعاليات الأكاديمية، وذلك استنادًا إلى التوجيهات والتعاميم الصادرة من الجهات المختصة.
وشددت أن هذا يهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني والمحافظة على الهوية الثقافية للمجتمع السعودي.
ارتداء الثوب والشماغ أو الغترةوذكرت الجامعات أن من الضروري أن يلتزم الطلاب بارتداء الثوب والشماغ أو الغترة.
فيما يتوجب على الطالبات ارتداء العباءة وغطاء الرأس، مع الالتزام باللباس المحتشم وعدم الإفراط في استخدام أدوات الزينة.