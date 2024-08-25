شكرا لقرائتكم خبر عن من أسرة واحدة.. شاهد بصور جنازة ضحايا سيول عسير/عاجل والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - شُيعت جنازة أسرة ضحايا سيول عسير، وهم معيض بن مسفر بن سعدي وزوجته إيمان وأبنائه الثلاثة أوس وقيس وميرال ببلدة الأطاولة.ويأتي هذا على إثر حادثة الغرق في سيول محايل عسير مساء الأمس.