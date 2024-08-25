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من أسرة واحدة.. شاهد بصور جنازة ضحايا سيول عسير/عاجل

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شُيعت جنازة أسرة ضحايا سيول عسير، وهم معيض بن مسفر بن سعدي وزوجته إيمان وأبنائه الثلاثة أوس وقيس وميرال ببلدة الأطاولة.
ويأتي هذا على إثر حادثة الغرق في سيول محايل عسير مساء الأمس.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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