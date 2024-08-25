الرياح الشرقية تخلع أشجار المدينة

وتسببت الرياح الشرقية في هطول أمطار شديدة وغزيرة أوقفت الحركة المرورية، فيما تضرر عدد من المزارع وأشجار الطرقات والمحال ذات الواجهات الزجاجية، إضافة إلى بعض المباني «تحت الإنشاء»، فيما سارعت الجهات المعنية إلى إعادة الحركة المرورية للطرقات، وسحب المياه، ورفع المركبات التي تضررت بالمياه المكورة في بعض الطرق.
وجدد الدفاع المدني تنبيهاته بأخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، وتجنب الأودية والشعاب في ظل مواصلة ومتابعة الحالة المطرية التي تشهدها المدينة، في حين قام الدفاع المدني بإنقاذ شخصين احتجزا في سيل داخل المركبة، وتم تطبيق الأنظمة بحق قائدها لارتكابه مخالفة المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها بالتنسيق مع المرور.
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