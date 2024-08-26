شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الحالة المطرية.. تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم صامطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة جازان تعليق الدراسة الحضورية لطلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس التابعة لمكتب التعليم بمحافظة صامطة اليوم الاثنين.

وأوضح المتحدث الرسمي للتعليم بالمنطقة إبراهيم الحازمي، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرَّر تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة "مدرستي" في المدارس التابعة لمكتب تعليم محافظة صامطة.

