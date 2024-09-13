سيولة وانتظام حركة السيارات في القاهرة والجيزة.. النشرة المرورية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم الجمعة سيولة مرورية واضحة، وسط رقابة مكثفة من رجال المرور لضمان استمرارية الحركة وانتظامها.

سجل الطريق الدائري ومحور 26 يوليو مرورًا سلسًا، مع انسيابية ملحوظة في حركة السيارات على كوبري أكتوبر، ومناطق وسط البلد مثل ميدان رمسيس وعبد المنعم رياض.

في الجيزة، ظهرت شوارع الهرم والنيل السياحي والبحر الأعظم بحركة منتظمة، إضافة إلى نزلة الدائري باتجاه الصعيد والوراق، مع انتشار الخدمات المرورية لتسهيل الحركة.

أما على الطرق الزراعية، شهد طريق بنها-القاهرة انتظامًا من ميدان المؤسسة وحتى المظلات، كما استمرت سيولة الحركة على كورنيش النيل.

استمرت حركة المرور بشكل جيد في ميدان التحرير وكافة المداخل المؤدية إليه، في حين شهد كورنيش النيل انسيابية في الحركة باتجاه مناطق حلوان والملك الصالح.

غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور تواصل مراقبة المحاور والميادين لضمان استمرارية الحركة المرورية وتقديم الخدمات اللازمة على مدار الساعة.