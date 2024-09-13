الصين تدعو إلى إجراء محادثات لإنهاء الحروب في أوكرانيا وغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (د ب أ)

دعا وزير الدفاع الصيني دونج جون إلى إنهاء الحروب في أوكرانيا وغزة من خلال المفاوضات، ووصف بلاده بأنها صانع سلام، حيث تسعى بكين للحصول على نفوذ أكبر بشأن مسائل أمنية بمختلف أنحاء العالم.

وقال الأدميرال دونج، في خطابه الافتتاحي في منتدى تشيانجشان، في بكين اليوم الجمعة، مستشهدا بصراعات في أوروبا والشرق الأوسط "كلما جلسنا للمفاوضات مبكرا، كلما وصل السلام إلى قضايا ساخنة بشكل أسرع"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وأضاف دونج أن الصين ودول كبرى أخرى لديها مسؤولية حماية الأمن، داعيا إلى مزيد من الحوكمة العالمية العادلة. وتحدث دونج أمام مسؤولي الدفاع من عشرات الدول، بما في ذلك روسيا وأمريكا، في أول خطاب رئيسي له، منذ خلافته وزير الدفاع السابق المعزول، لي شانجفو العام الماضي.

تأتي تصريحات دونج، في إطار جهود الصين لوضع نفسها كبديل للنظام العالمي، الذي يقوده الغرب. وبدون أن يلقي باللوم على أحد، دعا القوى الكبرى إلى عدم "مضايقة" الدول الضعيفة والإقليمية ، حتى تتمكن من إدارة أمنها بنفسها.

كانت الصين قد طرحت خطة سلام في شهر شباط/فبراير العام الماضي لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وتضمنت الخطة دعوة لوقف إطلاق النار وهو ما رفضته أوكرانيا وأمريكا وحلفاؤهما ، نظرا لأنه سيساعد روسيا بشكل فعال في تعزيز مكاسب إقليمية.