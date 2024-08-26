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"الأرصاد": أمطار غزيرة على أجزاء من 5 مناطق

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على 5 مناطق اليوم الاثنين، وهي مكة المكرمة وعسير والباحة وجازان ونجران.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

أماكن هطول الأمطار

مكة المكرمة: أضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم والعرضيات.
عسير: الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
الباحة: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.
نجران: بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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