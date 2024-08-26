شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار غزيرة على أجزاء من 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على 5 مناطق اليوم الاثنين، وهي مكة المكرمة وعسير والباحة وجازان ونجران .

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية . أماكن هطول الأمطار مكة المكرمة: أضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم والعرضيات.

عسير: الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

الباحة: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.

جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.

نجران: بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة.