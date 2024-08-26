السعودية | تعليق الدراسة الحضورية غداً بمدارس مكتب تعليم محافظة صامطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تعليق الدراسة الحضورية، لطلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس التابعة لمكتب التعليم بمحافظة صامطة ليوم غدٍ الاثنين.

وأوضح المتحدث الرسمي للتعليم بالمنطقة إبراهيم الحازمي، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، وحرصاً على سلامة الجميع، فقد تقرَّر تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة “مدرستي” في المدارس التابعة لمكتب تعليم محافظة صامطة.

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