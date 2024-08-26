شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية نائب أمير مكة.. 67 مشروعًا عمليًا في ختام "برامج كاوست" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عرض الحفل الختامي لـ"برامج أكاديمية كاوست" 67 مشروعًا عمليًا نفذها الخريجون الموهوبون في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والمعلومات الحيوية

ورعى الحفل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم الاثنين، ضمن برنامج جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية التدريبي لطلبة الجامعات السعودية الدفعة الثانية 2024.

واطلع سموه على المشاريع خلال جولته في معرض ملصقات الخريجين، وقد أظهر الطلبة إبداعهم وقدرتهم على توظيف المعرفة المكتسبة في تقديم حلول عملية مبتكرة تساهم في تطوير هذه المجالات الحيوية.

يُعد هذا البرنامج من المبادرات الرائدة والمتميزة على مستوى المملكة، ويهدف إلى تمكين الطلبة من اكتساب مهارات متقدمة في مجالات حيوية تشمل الذكاء الاصطناعي والمعلومات الحيوية والأمن السيبراني.



مراحل البرنامج التدريبي

واستعرض نائب أمير مكة المكرمة مراحل البرنامج التدريبي الذي جرى تنظيمه من قبل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بالشراكة مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ونيوم وعدد من جهات القطاع الخاص ورجال الأعمال.

وصُمم البرنامج على 4 مراحل مختلفة، بدأت بتقديم دورات افتراضية لأكثر من 7 آلاف طالب من مختلف الجامعات السعودية.

وفي المرحلتين الثانية والثالثة، قدمت الأكاديمية دورات حضورية مكثفة لأكثر من 2800 مشارك، جرى تأهيلهم لاكتساب المهارات التقنية المتقدمة.



ترشيح الطلبة المبتعثين

وفي المرحلة الرابعة والأخيرة، جرى ترشيح 200 من الطلبة المتفوقين للابتعاث الداخلي والخارجي، وشملت وجهات الابتعاث 6 جامعات عالمية مرموقة، منها جامعة جلاسكو في اسكتلندا، وجامعة أكسفورد في إنجلترا، وجامعة تورنتو في كندا، ومعهد برود في بوسطن، وجامعة ديوك في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست".

وأكد مدير عام أكاديمية كاوست د. سلطان البركاتي، أن هذه الشراكات العالمية تعكس رؤية كاوست الطموحة في توفير تعليم متكامل يعتمد على الأسس العالمية والتقنيات المتقدمة، ما يسهم في إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل بمهارات متقدمة ومعرفة شاملة.



منصة للتعليم المستمر

الجدير بالذكر أن أكاديمية كاوست تأسست كمنصة للتعليم المستمر في المملكة العربية السعودية، بهدف الارتقاء بالمهارات التقنية في سوق العمل، وإعداد قوة عاملة سعودية ماهرة من خلال برامج تدريبية تستهدف الطلبة الجامعيين والمهنيين في بداية حياتهم المهنية.

وتعمل الأكاديمية على تعزيز تدريبهم الأكاديمي والمهني من خلال دورات قصيرة ومكثفة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وعلوم البيانات.

كما تقدم الأكاديمية مجموعة من دورات الاعتماد والدبلومات ودورات درجة الماجستير الجزئية، وتسعى من خلال شراكاتها مع الجامعات والمؤسسات في المملكة إلى تنمية المواهب الوطنية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.