اخبار السعوديه

المملكة ترسل مساعدات عاجلة للمتضررين من انهيار سد "أربعات" بالسودان

0 نشر
واس - ولاية البحر الأحمر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ترسل مساعدات عاجلة للمتضررين من انهيار سد "أربعات" بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مبادرته بمساعدات عاجلة إغاثية للمتضررين من انهيار سد "أربعات" في ولاية البحر الأحمر بالسودان.
وتأتي هذا المبادرة من المركز بالتنسيق مع سفارة المملكة في السودان، والجهات ذات الصلة من الجانب الحكومي، وعَبر شركائه المنفذين.

دعم للشعب السوداني

وأدت الكارثة إلى وقوع خسائر فادحة في الأرواح، وإتلاف البنية التحتية وحدوث أضرار كبرى في الممتلكات.
ويعمل المركز على تقديم مساعدات عاجلة إيوائية وغذائية، تستهدف 6,000 فرد من المتضررين.

ضحايا انهيار سد "أربعات"

كما يعمل على تقديم مساعدات إنسانية في جميع القطاعات تستهدف المتأثرين بالصراع في جميع ولايات السودان.
وتأتي هذه الجهود امتدادًا لحرص المملكة العربية السعودية المعهود بالوقوف مع الشعب السوداني الشقيق، في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا