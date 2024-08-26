المملكة ترسل مساعدات عاجلة للمتضررين من انهيار سد "أربعات" بالسودان

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دعم السعودية للشعب السوداني

ضحايا انهيار سد "أربعات"

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مبادرته بمساعدات عاجلة إغاثية للمتضررين من انهيار سد "أربعات" في ولاية البحر الأحمر بالسودان.وتأتي هذا المبادرة من المركز بالتنسيق مع سفارة المملكة في السودان، والجهات ذات الصلة من الجانب الحكومي، وعَبر شركائه المنفذين.وأدت الكارثة إلى وقوع خسائر فادحة في الأرواح، وإتلاف البنية التحتية وحدوث أضرار كبرى في الممتلكات.ويعمل المركز على تقديم مساعدات عاجلة إيوائية وغذائية، تستهدف 6,000 فرد من المتضررين.كما يعمل على تقديم مساعدات إنسانية في جميع القطاعات تستهدف المتأثرين بالصراع في جميع ولايات السودان.وتأتي هذه الجهود امتدادًا لحرص المملكة العربية السعودية المعهود بالوقوف مع الشعب السوداني الشقيق، في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.