شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات تجيب عن أبرز الأسئلة هذا الأسبوع.. إليك التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل



جاء ذلك من خلال إجابات الجوازات عن الأسئلة الشائعة لهذا الأسبوع عبر حسابها على منصة إكس. الأسئلة الشائعة وإجاباتها - لديّ تأشيرة خروج وعودة منتهية، هل يمكنني العودة على خدمات صاحب عمل جديد، أم يُشترط عليّ خدمات صاحب العمل السابق فقط؟

الإجابة: يمكن العودة بتأشيرة عمل جديدة سواءً على خدمات صاحب العمل السابق، أو على خدمات صاحب عمل جديد.

- سائق خاص خارج المملكة ولديه تأشيرة خروج وعودة ويتعذر عودته، هل يمكن تمديد التأشيرة له؟

الإجابة: نعم يمكن تمديد التأشيرة عبر خدمة تواصل في منصة أبشر، ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم.

- كم المدة الواجب توافرها في صلاحية جواز المقيم عند طلب إصدار تأشيرة خروج وعودة؟

الإجابة: يشترط ألا تقل صلاحية سريان الجواز عن 90 يومًا، لتتمكن من إصدار تأشيرة خروج وعودة. الدمام - شريف احمد - أكدت الجوازات السعودية أنه يمكن لمن خرج ولم يعد، أن يعود بتأشيرة جديدة في حال رغب في ذلك.جاء ذلك من خلال إجابات الجوازات عن الأسئلة الشائعة لهذا الأسبوع عبر حسابها على منصة إكس.- لديّ تأشيرة خروج وعودة منتهية، هل يمكنني العودة على خدمات صاحب عمل جديد، أم يُشترط عليّ خدمات صاحب العمل السابق فقط؟الإجابة: يمكن العودة بتأشيرة عمل جديدة سواءً على خدمات صاحب العمل السابق، أو على خدمات صاحب عمل جديد.- سائق خاص خارج المملكة ولديه تأشيرة خروج وعودة ويتعذر عودته، هل يمكن تمديد التأشيرة له؟الإجابة: نعم يمكن تمديد التأشيرة عبر خدمة تواصل في منصة أبشر، ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم.- كم المدة الواجب توافرها في صلاحية جواز المقيم عند طلب إصدار تأشيرة خروج وعودة؟الإجابة: يشترط ألا تقل صلاحية سريان الجواز عن 90 يومًا، لتتمكن من إصدار تأشيرة خروج وعودة.