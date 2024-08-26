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الجوازات تجيب عن أبرز الأسئلة هذا الأسبوع.. إليك التفاصيل

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أكدت الجوازات أنه يمكن لمن خرج ولم يعد، أن يعود بتأشيرة جديدة في حال رغب في ذلك.
جاء ذلك من خلال إجابات الجوازات عن الأسئلة الشائعة لهذا الأسبوع عبر حسابها على منصة إكس.

الأسئلة الشائعة وإجاباتها

- لديّ تأشيرة خروج وعودة منتهية، هل يمكنني العودة على خدمات صاحب عمل جديد، أم يُشترط عليّ خدمات صاحب العمل السابق فقط؟
الإجابة: يمكن العودة بتأشيرة عمل جديدة سواءً على خدمات صاحب العمل السابق، أو على خدمات صاحب عمل جديد.
- سائق خاص خارج المملكة ولديه تأشيرة خروج وعودة ويتعذر عودته، هل يمكن تمديد التأشيرة له؟
الإجابة: نعم يمكن تمديد التأشيرة عبر خدمة تواصل في منصة أبشر، ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم.
- كم المدة الواجب توافرها في صلاحية جواز المقيم عند طلب إصدار تأشيرة خروج وعودة؟
الإجابة: يشترط ألا تقل صلاحية سريان الجواز عن 90 يومًا، لتتمكن من إصدار تأشيرة خروج وعودة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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