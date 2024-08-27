شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 7.7 مليون عملية إلكترونية عبر "أبشر" في يوليو 2024م والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية أبشر خلال شهر يوليو الماضي أكثر من (7.7) ملايين عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر أبشر أفراد وأبشر أعمال.

ومن خلال منصة أبشر أفراد تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 5,251,000 عملية، حيث نفّذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 117,487 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و56,290 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و41,491 تعريفًا بفرد أسرة، و34,914 عملية في خدمة بياناتي، و16,854 عملية في خدمة بياناتي المطورة، و10,895 عملية إصدار بدل مفقود لبطاقة الهوية الوطنية، وإصدار 6,864 سجل أسرة، و3,782 عملية إصدار بدل تالف لبطاقة الهوية الوطنية. المديرية العامة للجوازات

وفي المديرية العامة للجوازات، تم إصدار 344,788 تأشيرة خروج وعودة، وإصدار وتجديد 263,148 إقامة، و227,876 عملية إصدار وتجديد لجواز السفر السعودي الإلكتروني، و59,842 عملية في خدمة إصدار وتجديد جواز السفر لأقل من 10 سنوات، و28,208 عمليات تمديد لتأشيرة الخروج والعودة، و11,084 عملية في خدمة نقل الخدمات، و9,730 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و4,619 عملية في خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة، وإصدار 1,656 تفويض استقبال القادمات للعمل.

وفي الخدمات الخاصة بالأمن العام، أنجزت المنصة 126,768 عملية في خدمة تجديد رخصة سير المركبة، و102,439 عملية في خدمة إذن إصلاح مركبة، و80,861 تجديدًا لرخصة القيادة، و71,854 إصدارًا لطلب تفويض القيادة، و62,471 عملية في خدمة استبدال اللوحات، و25,903 عمليات في خدمة مبايعة المركبات، و9,956 عملية في خدمة إسقاط المركبات المهملة أو التالفة، و6,659 عملية في خدمة صلاحية تأمين المركبات، و5,319 عملية في خدمات السلاح الناري. وأنجزت المنصة خلال شهر يوليو الماضي 181,840 طلبًا لتوصيل الوثائق بالبريد، كما تم إصدار 88,531 تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، و3,642 استفسارًا عامًا عن البصمة. أبشر أعمال

وعبر منصة أبشر أعمال تجاوزت العمليات المنفذة 2,516,000 عملية، حيث تضمنت إصدار 1,137,734 تفويضًا داخليًا وخارجيًا، و477,244 عملية في خدمة إصدار وتجديد الإقامة، و257,155 عملية استعلام عن المخالفات المرورية، وإصدار 115,743 تأشيرة خروج وعودة، وإصدار 107,245 شهادة خلو سوابق.

وتمت إضافة 87,875 مستخدمًا فعليًا للمركبة، وإجراء 66,522 عملية في خدمة تجيير البطاقة الجمركية، و46,242 عملية نقل خدمات، وإجراء 44,810 عمليات تحفّظ على نقل ملكية مركبة، و35,130 عملية في خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، وتجديد 33,646 رخصة سير، و18,635 إذنًا لإصلاح مركبة للمنشآت، و13,783 في خدمة تفويض القيادة للزائرين، و7,853 عملية في خدمة طلب تقرير مقيم، وإجراء 7,453 تحديثًا لمعلومات جواز السفر، و7,450 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و4,257 استعلامًا عن معلومات رخصة القيادة، و3,866 عملية تعديل مهنة، و3,493 استعلامًا عن معلومات المركبات، و3,256 عملية في الأسلحة الهوائية، 2,940 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج والعودة، و1,360 تصريحًا في خدمة إصدار تصاريح مواد القطع الصخري.