شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم، أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.وتكون خفيفة على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل، وقد تمتد إلى تبوك.