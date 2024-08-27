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طقس السعودية.. أمطار على مكة المكرمة

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واس- مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم، أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
أمطار على مكة المكرمة - واس

وتكون خفيفة على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل، وقد تمتد إلى تبوك.
أمطار على مكة المكرمة - واس
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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