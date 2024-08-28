شكرا لقرائتكم خبر عن نيابةً عن ولي العهد.. وزير الشؤون الخارجية يشارك باجتماع قادة الباسيفيك والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان
بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، شارك معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير "ضيفاً خاصاً"، في أعمال قمة قادة جزر الباسيفيك في دورتها الـ53، المنعقدة في العاصمة نوكو ألوفا بمملكة تونجا.
مناقشات القمة
وتناقش القمة أبرز القضايا على الساحة الدولية، ومنها التصدي للتحديات التي تواجهها منطقة المحيط الهادئ ودولها، وآثار التغير المناخي وانعكاساته على تلك الدول، فيما سيبحث قادة جزر الباسيفيك مع المشاركون في القمة تكثيف الجهود الدولية في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وسيعقد معالي الوزير الجبير على هامش القمة، عددٍ من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الدول المشاركة في القمة، لمناقشة العمل الثنائي والمواضيع ذات الاهتمام.
رشا محمد
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية