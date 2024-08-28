شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يعلن عن وظائف طبية.. والتقديم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

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آلية التقديم:

الدخول على المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات".

التأكد من صحة البيانات، وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية. مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.

تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى (المتقدم / ـة) من خلال الاختيار من بين الوظائف المعلنة حسب مقراتها.

ـة) من خلال الاختيار من بين الوظائف المعلنة حسب مقراتها. يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

الدمام - شريف احمد - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني الراغبين عن إتاحة وظائف بالتخصصات الطبية (طبيب مقيم وفني تمريض)، والتقديم عليها من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات " على هذا الرابط.الرياض - الطائف - الدمام - أبها - تبوك - المدينة المنورة - حائل – بريدةمواعيد التقديميوم الأحد بتاريخ 281446 هـ، الموافق 12024 م.وينتهى يوم الجمعة بتاريخ 31446 على مدار (24) ساعة خلال الفترة الزمنية المحددة.