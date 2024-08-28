شكرا لمتابعة خبر عن لقطة رائعة لطالب يحضر اليوم الدراسي عبر مدرستي بأعلى جبال فيفا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت أمانة منطقة جازان عن صورة رائعة لطالب جازان يحضر اليوم الدراسي عبر منصة مدرستي وهو في أعالي جبال محافظة فيفا.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان قد قررت تحويل الدراسة اليوم عن بعد عبر منصة مدرستي في جميع مكاتب التعليم التابعة لها.

وجاء ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية.