شكرا لقرائتكم خبر عن باستثمارات تتجاوز مليار ريال.. إطلاق منتجع إبداعي للأعمال في "بوليفارد سيتي" والان نبدء بالتفاصيل

نسيج حضري متكامل

أشكر شركتي صلة و الفرنسي كابيتال على تعاونهم في توقيع اتفاقية اطلاق مشروع "بوليفارد بيزنس بارك"، ضمن منطقة بوليفارد سيتي…

و اشكر رجل الأعمال صالح الحبيب و بارك الله فيك و في مالك اللي تستثمره في بلدك ❤️🇸🇦 pic.twitter.com/0Q0u3hrkq0 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 28, 2024

منتجع إبداعي للأعمال

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، إطلاق مشروع "بوليفارد بيزنس بارك" ضمن منطقة "بوليفارد سيتي".ويأتي ذلك كمرحلة أولى من المخطط الحضري لإعادة تخطيط وتنظيم منطقة "بوليفارد ديستريكت" بالشراكة مع القطاع الخاص، باستثمارات تتجاوز مليار ريال سعودي، لتكون وجهة إبداعية تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتمكن رواد الأعمال والشركات الوطنية المتخصصة في صناعة الإبداع.وأكد أن المشروع، وبالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه؛ يهدف إلى إعادة تخطيط وتنظيم منطقة "بوليفارد ديستريكت" لصُنع نسيج حضري عمراني متكامل يربط جميع المناطق عبر إنشاء شبكة ممرات حضرية جديدة. و اشكر رجل الأعمال صالح الحبيب و بارك الله فيك و في مالك اللي تستثمره في بلدكThis is a Twitter Status— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh)إضافة إلى زيادة المساحات الخضراء وربطها بالمشاريع المجاورة مثل المسار الرياضي، مع رفع الطاقة الاستيعابية للمواقف وربطها بشبكة الطرق الرئيسة والمواصلات العامة لتسهيل حركة وصول الزوار والعاملين.وسيعمل المشروع على تنمية واستدامة القطاع الإبداعي بالمملكة عبر خلق وظائف جديدة وتطوير بيئة حضرية مبتكرة تمزج بين الإبداع والاستمتاع بالعمل لتحسين جودة الحياة، من خلال خلق منتج عقاري فني جديد يواكب تغيرات سوق العمل الإبداعية ويساعد على نمو القطاع بالمملكة.ويتكون المشروع من 9 مبانٍ مكتبية مع محلات تجارية ذات إطلالة على نافورة "بوليفارد سيتي".كما تتميز المرحلة الأولى من المشروع بإطلاق منتجع إبداعي للأعمال (work resort) مختص بخدمة الشركات العالمية والوطنية المتخصصة في مجال الإبداع وصناعة الفن.ويحتوي المشروع على مساحات تأجير تفوق 60 ألف متر مربع، مكاتب ومقرات رئيسة للشركات، مكاتب مشتركة (co-working areas) لرواد الأعمال، محال تجزئة، كونسبتستورز لعلامات تجارية وطنية وعالمية، معرض فني خارجي، نادي رياضي، سبا، مسبح معلق، حدائق معلقة، إضافة إلى بناء أكثر من 1300 موقف سيارة خاص بالمشروع.