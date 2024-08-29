صور| أمطار غزيرة على مكة المكرمة

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أمطار على مكة المكرمة

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم، أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة.كان المركز الوطني للأرصاد، نبَّه اليوم، من هطول أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم.وتشمل مراكز رهاط - مدركة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً اليوم.