- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن صور| أمطار غزيرة على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم، أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة.
كان المركز الوطني للأرصاد، نبَّه اليوم، من هطول أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً اليوم.
كان المركز الوطني للأرصاد، نبَّه اليوم، من هطول أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم.
أمطار على مكة المكرمةوتشمل مراكز رهاط - مدركة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً اليوم.