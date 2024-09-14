شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تصادر أموالًا من شركتين مملوكتين لإيلون ماسك.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أمر قاض فيدرالي بفرض غرامة على شركتين من شركات إيلون ماسك، وسحب قيمتها من حساباتهما.

وقالت المحكمة الفيدرالية العليا، إن مبلغ الغرامة بقيمة 35ر18 مليون ريال برازيلي (3ر3 مليون دولار).

وأشارت إلى تحويله من حسابات تخص منصة التواصل الاجتماعي "إكس" والشركة الموفرة لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك"، المملوكتين لإيلون ماسك. حظر منصة "إكس" في البرازيل وتأتي التطورات الأخيرة بعد أسبوعين من حظر منصة "إكس" في البرازيل بأمر من القاضي ألكسندر دي مورايس.

واتهم دي مورايس منصة "إكس" بعدم اتخاذ إجراءات كافية ضد انتشار خطاب الكراهية والأخبار الكاذبة.

ووصف ماسك، الخطوة التي اتخذها القاضي، بأنها خطوة رقابية ووصفه بأنه "دكتاتور شرير".

وطالب القاضي منصة "إكس" بحظر حسابات نشطاء يمينيين يروجون لنظريات المؤامرة وينشرون معلومات كاذبة. إغلاق مكتب شركة "إكس" في البرازيل ووصف ماسك الطلب بأنه غير قانوني، ولم تمتثل شركة "إكس" للتواصل الاجتماعي العملاقة للطلب أو دفع الغرامة.

وأمر ماسك، عقب ذلك، بإغلاق مكتب شركة "إكس" في البرازيل في منتصف أغسطس، بدعوى أنه يخشى أن يتم القبض على ممثل الشركة في البلاد.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت شركة "إكس" ستتمكن من استئناف عملياتها في البرازيل بعد أن قامت المحكمة بتحصيل الغرامة، فيما قالت المحكمة إنه قد رفع قرار تجميد حسابات الشركتين الآن.