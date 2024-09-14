اخبار السعوديه

تدافع مئات المصلين لمصافحة إمام الحرم ياسر الدوسري أثناء تواجده في جنوب أفريقيا .. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن تدافع مئات المصلين لمصافحة إمام الحرم ياسر الدوسري أثناء تواجده في جنوب أفريقيا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر مقطع فيديو لتدافع مئات المصلين حول إمام الحرم المكي الشيخ الدكتور ياسر الدوسري ، أثناء تواجده في جامع السلام بجمهورية جنوب أفريقيا ، على هامش زيارته التي بدأها أمس الخميس .

والتف جموع المصلين حول إمام الحرم عقب الانتهاء من خطبة الجمعة ، والتقاط الصور التذكارية معه ، في مشهد يبرز حفاوة المصلين البالغة بإمام الحرم .

ويأتي ذلك ضمن زيارة الشيخ الدوسري لتعزيز التواصل مع الجاليات المسلمة في جنوب إفريقيا والمساهمة في إحياء شعائر الدين ونشر الوعي الإسلامي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا