شكرا لمتابعة خبر عن تدافع مئات المصلين لمصافحة إمام الحرم ياسر الدوسري أثناء تواجده في جنوب أفريقيا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر مقطع فيديو لتدافع مئات المصلين حول إمام الحرم المكي الشيخ الدكتور ياسر الدوسري ، أثناء تواجده في جامع السلام بجمهورية جنوب أفريقيا ، على هامش زيارته التي بدأها أمس الخميس .

والتف جموع المصلين حول إمام الحرم عقب الانتهاء من خطبة الجمعة ، والتقاط الصور التذكارية معه ، في مشهد يبرز حفاوة المصلين البالغة بإمام الحرم .

ويأتي ذلك ضمن زيارة الشيخ الدوسري لتعزيز التواصل مع الجاليات المسلمة في جنوب إفريقيا والمساهمة في إحياء شعائر الدين ونشر الوعي الإسلامي.