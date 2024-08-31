شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. مواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب في موقعها الإلكتروني مواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة "الورقي" للطلاب والطالبات.

وأكدت أن التسجيل المبكر للطلاب سيكون من 2024/09/02 م حتى 2024/11/06م، بينما التسجيل المبكر للطالبات من 2024/09/09م حتى 2024/11/06م.

وأشارت الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني، إلى أن فترة الاختبار تكون من 2024/12/18م، حتى 2024/12/20م.

ويقيس اختبار القدرات العامة، القدرات اللفظية والرياضية المتعلقة بعمليات التعلم، كالقدرة التحليلية والاستدلالية والاستنباطية، لدى خريجي الثانوية العامة بكافة مساراتها، والراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.