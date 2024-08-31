شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. مواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب في موقعها الإلكتروني مواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة "الورقي" للطلاب والطالبات.
وأكدت أن التسجيل المبكر للطلاب سيكون من 2024/09/02 م حتى 2024/11/06م، بينما التسجيل المبكر للطالبات من 2024/09/09م حتى 2024/11/06م.
وأشارت الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني، إلى أن فترة الاختبار تكون من 2024/12/18م، حتى 2024/12/20م.
ويقيس اختبار القدرات العامة، القدرات اللفظية والرياضية المتعلقة بعمليات التعلم، كالقدرة التحليلية والاستدلالية والاستنباطية، لدى خريجي الثانوية العامة بكافة مساراتها، والراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.
وأكدت أن التسجيل المبكر للطلاب سيكون من 2024/09/02 م حتى 2024/11/06م، بينما التسجيل المبكر للطالبات من 2024/09/09م حتى 2024/11/06م.
وأشارت الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني، إلى أن فترة الاختبار تكون من 2024/12/18م، حتى 2024/12/20م.
ويقيس اختبار القدرات العامة، القدرات اللفظية والرياضية المتعلقة بعمليات التعلم، كالقدرة التحليلية والاستدلالية والاستنباطية، لدى خريجي الثانوية العامة بكافة مساراتها، والراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.