شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على المرتفعات الشرقية في أملج والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على المرتفعات الشرقية لمحافظة أملج.وشملت مركز حراض وبعض القرى والهجر التابعة له.كان المركز الوطني للأرصاد، كشف تفاصيل طقس السعودية، اليوم السبت، مشيرًا إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، وتؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق.وتشمل، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق نجران، حائل، القصيم وجنوب الرياض.