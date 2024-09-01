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شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي ملك تايلند في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك ماها فاجير الونجكورن ملك مملكة تايلند، في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في مناطق متفرقة في مملكة تايلند.
وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الفيضانات والانهيارات الأرضية في مناطق متفرقة في مملكة تايلند، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك جلالتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك ماها فاجير الونجكورن ملك مملكة تايلند، في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في مناطق متفرقة في مملكة تايلند.
وقال سمو ولي العهد : "بلغني نبأ الفيضانات والانهيارات الأرضية في مناطق متفرقة في مملكة تايلند، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وأعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".
وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الفيضانات والانهيارات الأرضية في مناطق متفرقة في مملكة تايلند، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك جلالتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك ماها فاجير الونجكورن ملك مملكة تايلند، في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في مناطق متفرقة في مملكة تايلند.
وقال سمو ولي العهد : "بلغني نبأ الفيضانات والانهيارات الأرضية في مناطق متفرقة في مملكة تايلند، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وأعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".