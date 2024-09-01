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طقس السعودية.. أمطار على منطقتي نجران وتبوك

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واس- نجران/ تبوك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة.
وتشمل تأثيراتها شبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، حبونا، وخباش، ويدمة.
وبيّن المركز أن الحالة ستبدأ الساعة الـ 1 ظهرًا، وستستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

أمطار تبوك

كما نبَّه المركز اليوم، من أمطار خفيفة بمنطقة تبوك على المعظم، وتيماء تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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