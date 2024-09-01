شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار على منطقتي نجران وتبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة.

وتشمل تأثيراتها شبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، حبونا، وخباش، ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة ستبدأ الساعة الـ 1 ظهرًا، وستستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً. أمطار تبوك كما نبَّه المركز اليوم، من أمطار خفيفة بمنطقة تبوك على المعظم، وتيماء تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.