انطلاق موسم الصيد في السعودية لعام 2024م

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية موعد انطلاق موسم الصيد في المملكة للعام الحالي والذي يبدأ من اليوم 2024/9/1 الموافق 1446/2/28هـ ويستمر حتى تاريخ 1/31/ 2025 الموافق 1 /8/ 1446هـ.

وكشف المركز أن الإعلان يأتي بعد تحديث تنظيم الصيد ومراعاة الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، مع الحفاظ على التنوع الأحيائي والتوازن البيئي وفقًا للوائح المنبثقة من نظام البيئة، لافتاً إلى أن التطوير جرى بمشاركة خبراء في مجال الصيد، وبالاستناد على أبحاث وبيانات ودراسة لأفضل المعايير والممارسات العالمية. كما استند إلى تقييم تجربة مواسم الصيد للأعوام الماضية، مع مراعاة الالتزامات الدولية للمملكة.

وبين المركز أن فترة السماح بممارسة الصيد البري المستدام تشمل فقط الأنواع المسموح صيدها المعلنة عبر الموقع الإلكتروني للمركز ومنصة فطري وهي 29 نوعا من الطيور.

ويجب على الراغبين بالصيد الحاملين لبنادق صيد مرخصة من جهات الاختصاص ومسموح استخدامها في الصيد، أو الصقارين المسجلين بنادي الصقور السعودي الحصول على تصاريح الصيد من خلال منصة فطري.

ويؤكد المركز أنه يحظر بشكل دائم صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المهددة بالانقراض، محذرا من صيد جميع أنواع الحيوانات الفطرية البرية بما فيها الطيور في الأماكن المحظور الصيد فيها، ومنها داخل حدود المدن والقرى والمزارع والاستراحات، أو أي تجمع سكاني أو بالقرب من المدن والمنشآت العسكرية والصناعية والحيوية وداخل نطاق المحميات والمشاريع الكبرى، وعلى امتداد سواحل المملكة بعمق (20) كم باتجاه البر.

ويوضح المركز أن الصيد يقتصر على استخدام الوسائل المسموح استخدامها، مشيراً إلى أنه يمنع استخدام أي وسائل أخرى تؤدي إلى اصطياد أكثر من طائر، سواء ببنادق الرش وشباك الصيد، أو الصيد بطرق غير مسموحة مثل استخدام وسائل الجذب والنداء وغيرها.

كما شدد المركز على ضرورة الالتزام بنظام البيئة واللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، مؤكدًا أن من يخالف ذلك سيعرض نفسه للعقوبات المقررة نظامًا، وتتولى وزارة الداخلية - ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية الأخرى ذات العلاقة بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ضبط المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة أو المعنية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

قائمة الطيور المسموح بصيدها في فصل الخريف (1 سبتمبر - 30 نوفمبر):

نقشارة، وأبو قلنسوة، ونقشارة الصفصاف، وسمنة مفردة، وحميراء شائعة، والعندليب الأوروبي، وهزار أزرق الزور، وتميرة الشجر، ويمام النخيل، ويمام مطوق، وصفارية أوراسية، والعندليب.

الحجل الرملي، والحمام الجبلي، ويمام مطوق أفريقي، والسمان، وجنائي أزور، وسمنة الصخور الزرقاء، وقطا كستنائي البطن، وقطا مخطط، وقطا نبطاء، وقطا مرقط، والحجل، وكروان عسلي، والكروان الصخري، وذلك في جميع المناطق المسموح فيها الصيد باستخدام البنادق الهوائية (الساكتون).

قائمة الطيور المسموح بصيدها في فصل الشتاء (1 ديسمبر - 31 يناير):

تميرة الماء، ودرسة قمحية، وقبرة سماوية أوراسية، وحميراء سوداء، على أن يتم صيدها خلال تلك الفترة من الموسم باستخدام الصقور.