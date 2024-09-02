شكرا لقرائتكم خبر نادي قبيس.. ملتقى للفنانين التشكيليين الهواة في مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسعى نادي قبيس للفنون التشكيلية أحد أندية البوابة الوطنية للهوايات "هاوي" إلى نشر الفن التشكيلي وتعزيزه في المجتمع السعودي، ودعم المبدعين من الهواة في هذا الفن النبيل.



وتأسس النادي الذي يقع في مكة المكرمة عام 2022م، وخلال فترة قصيرة بات الوجهة الأولى لهواة الفن التشكيلي في المدينة، حيث يركز النادي على دعم الفنانين وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم الفنية وزيادة معرفتهم بالفنون التشكيلية، وذلك من خلال تنظيم برامج وفعاليات فنية متنوعة، بما في ذلك ورش العمل والمحاضرات والمعارض والمسابقات، وكذلك دعم المبدعين الشباب في هذا المجال.

مواكبة الرؤية

وبحسب نواف المغامسي مؤسس النادي فإن فكرة تأسيس النادي راودته منذ مدة وشجعته البوابة الوطنية للهوايات "هاوي" على المبادرة وتسجيل النادي في البوابة من أجل إتاحة الفرصة للهواة لممارسة هوايتهم المحببة والالتقاء مع أصحاب الهواية المشتركة وتبادل الخبرات والأفكار.



ويوضح المغامسي بداية النادي بقوله: قُبيس هو نادي فني في مجال الفنون البصرية، تأسس عام 2022م، وخلال مسيرته في خدمة الفن والفنانين، حرص على تعزيز مهاراتهم الفنية، وبعد إنشاء بوابةهاوي تم الالتحاق بها لمواكبة التطور في المملكة، ليتم توجيه الفنانين إلى ما تهدف إليه الرؤية.



ويضيف المغامسي: "يهدف النادي إلى تعزيز المشهد الفني في المملكة، وخصوصًا في مجال الفنون التشكيلية، من خلال توفير فرص ومنصات للفنانين لعرض إبداعاتهم وإثراء الحوار الفني في المجتمع، كما يهدف النادي إلى تعزيز الوعي بالفنون التشكيلية والتعليم حولها في المجتمع، وتشجيع المهتمين على استكشاف وتعلم الفنون التشكيلية، ويأتي ذلك في سياق تمكين المجتمع السعودي من الاستفادة الكاملة من الفنون وتعزيز النمو الثقافي والمجتمعي في المملكة".

أنشطة لا تتوقف

وتتنوع الأنشطة والفعاليات التي ينظمها النادي من إقامة ندوات وورش فنية، وتنظيم معارض وتجمعات، إضافة إلى إقامة فعاليات ومسابقات محفزة للأعضاء على المشاركة وإبراز مهاراتهم الفنية، وخلال الفترة الماضية نظم النادي ورشة فنية بعنوان "تجديد الأثاث".



وبلغ عدد الأعضاء الملتحقين بالنادي أكثر من 171عضوًا، ويطمح النادي إلى الوصول لأكبر عدد ممكن من هواة الفن التشكيلي في مكة المكرمة وتشجعيهم على الالتحاق بالنادي الذي يضمن لهم ممارسة هوايتهم المفضلة بكل أريحية والالتقاء بأصحاب الهواية المشتركة والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم.



الجدير بالذكر أن منصة (هاوي) هي احدى مبادرات برنامج جودة الحياة والتي تم تأسيسها من قبل 12 جهة حكومية، وتعمل المنصة على تعزيز دور قطاع الهوايات في تحقيق جودة الحياة بالسعودية، من خلال تشجيع تأسيس أندية جديدة للهواة ودعم ورعاية الفعاليات ذات الصلة، تطبيقًا للاستراتيجية الوطنية لقطاع الهوايات، ومرتكزات "رؤية المملكة 2030".