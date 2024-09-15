مصادرة 3000 رتبة وشعارات عسكرية

صادرت اللجنة الأمنية لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية بإمارة منطقة الرياض مؤخرًا، أكثر من 3000 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة لأنظمة بيع وخياطة الملابس العسكرية، إلى جانب إغلاق ستة محال مخالفة، تعمل في خياطة الملابس العسكرية دون ترخيص, وتسليم عاملين للجهات المختصة لوجود بلاغات تغيب بحقهم.

جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر، بناءً على توجيهات ومتابعة سمو أمير منطقة الرياض، وسمو نائبه لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

يذكر أن الجولة التفتيشية نفذت بمشاركة وزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، وشرطة منطقة الرياض، وجوازات المنطقة، وأمانة المنطقة، ومكتب العمل بمنطقة الرياض.