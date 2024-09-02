شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار على المرتفعات الشرقية لأملج والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية اليوم

الطقس على المناطق السعودية

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على المرتفعات الشرقية لمحافظة أملج.وشملت مراكز الشبحة، وحراض، وشثاث والرويضات ، سالت على إثرها بعض الشعاب.وكان المركز الوطني للأرصاد توقع اليوم الاثنين، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وبين أنها تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق.وتشمل، جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي نجران وحائل، كذلك الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك.