شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار على المرتفعات الشرقية لأملج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على المرتفعات الشرقية لمحافظة أملج.
وشملت مراكز الشبحة، وحراض، وشثاث والرويضات ، سالت على إثرها بعض الشعاب.
وبين أنها تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق.
وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي نجران وحائل، كذلك الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك.
وشملت مراكز الشبحة، وحراض، وشثاث والرويضات ، سالت على إثرها بعض الشعاب.
طقس السعودية اليوموكان المركز الوطني للأرصاد توقع اليوم الاثنين، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وبين أنها تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق.
الطقس على المناطق السعوديةوتشمل، جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي نجران وحائل، كذلك الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك.