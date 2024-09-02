شكرا لقرائتكم ‎فهد بن سلطان يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته أميرًا لتبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رفع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، أصدق معاني الشكر والتقدير وخالص الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمته أميرًا لمنطقة تبوك لمدة أربع سنوات.

وأضاف الأمير فهد بن سلطان: أعتز وأتشرف بثقة ولاة الأمر لمواصلة العطاء لخدمة مليكي وبلادي وأهالي المنطقة في هذا الجزء الغالي من الوطن، سائلًا الله- تعالى- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.