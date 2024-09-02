شكرا لقرائتكم تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس جدة ورابغ وخليص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن تعليم جدة عن تحويل الدراسة لتكون عن بُعد عبر منصة مدرستي غدًا الثلاثاء 30/ 02/ 1446هـ في مدارس جدة ورابغ وخليص، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

وقال تعليم جدة عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس: إن ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

قد يهمّك أيضاً

وتشهد جدة طقسًا غير مستقر وأمطارًا غزيرة تستمر لساعات.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي نجران، وحائل، كذلك الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.