شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. تعليق الدارسة في الجامعة الإلكترونية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية تعليق الدراسة الحضورية يوم الثلاثاء وتحويلها "عن بُعد"، لجميع الطلاب والطالبات في فرع الجامعة بجدة.

وأوضحت الجامعة أن ذلك جاء بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، متمنية السلامة للجميع.