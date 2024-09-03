شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. تعليق الدارسة في الجامعة الإلكترونية بجدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية تعليق الدراسة الحضورية يوم الثلاثاء وتحويلها "عن بُعد"، لجميع الطلاب والطالبات في فرع الجامعة بجدة.
وأوضحت الجامعة أن ذلك جاء بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، متمنية السلامة للجميع.
تعليم جدة
كما أعلنت إدارة تعليم جدة، انه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة جميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، تحويل الدراسة يوم غدٍ الثلاثاء لتكون "عن بُعد" عبر منصة مدرستي، وذلك في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص.
تأتي هذه الخطوة لضمان سلامة الجميع في ظل الظروف الجوية المتوقعة.