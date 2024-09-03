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الثلاثاء.. تعليق الدارسة في الجامعة الإلكترونية بجدة

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واس - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الجامعة الإلكترونية تعليق الدراسة الحضورية يوم الثلاثاء وتحويلها "عن بُعد"، لجميع الطلاب والطالبات في فرع الجامعة بجدة.
وأوضحت الجامعة أن ذلك جاء بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، متمنية السلامة للجميع.

تعليم جدة

كما أعلنت إدارة تعليم جدة، انه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة جميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، تحويل الدراسة يوم غدٍ الثلاثاء لتكون "عن بُعد" عبر ، وذلك في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص.

تأتي هذه الخطوة لضمان سلامة الجميع في ظل الظروف الجوية المتوقعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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