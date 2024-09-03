أمطار جدة تغلق الشوارع وتعلق الدراسة

شهدت مدينة جدة اليوم أمطاراً غزيرة تستمر بحسب توقعات الأرصاد حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

ونظرا لارتفاع منسوب المياه في عدد من الشوارع مما أدى لتعطيل الحركة، أغلق المرور نفق طريق الأمير ماجد مع شارع فلسطين في الاتجاهين، مؤقتًا، إثر تجمع لمياه الأمطار، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وبحسب رادار جدة فإن المحافظة سجلت أعلى كمية هطول بحي الروضة بلغت 32.4 ملم، حتى الساعة العاشرة ليلاً.

تعليق الدراسة

ونظرا لاستمرار الحالةالمطرية بحسب توقعات الأرصاد فقد أصدرت إدارة تعليم جدة قرارا بتحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي غداً (الثلاثاء)، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، فيما أعلنت كلا من جامعة الملك عبدالعزيز‬⁩ وجامعة جدة وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية‬⁩ ⁧ عن تعليق الدراسة الحضورية ليوم الثلاثاء 1446/2/30هـ وتحويلها عن بعد.