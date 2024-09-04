شكرا لقرائتكم خبر عن بـ430 معدة وآلية سيارة.. حملة رش واسعة لمواجهة آثار الأمطار بجدة والان نبدء بالتفاصيل

تغطية كل الأحياء

الدمام - شريف احمد - باشرت أمانة محافظة جدة عمليات رش مكثفة لمواقع تجمع المياه في 11 بلدية فرعية، عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة يوم الإثنين الماضي، وتعمل فرق المكافحة الحشرية على تحقيق مستوى عالٍ من الإصحاح البيئي للحد من الآفات المهددة للصحة العامة.وأفادت الأمانة بأن جهود المكافحة تتواصل يوميًا وفق خطة شاملة تغطي جميع أحياء جدة، بمشاركة «512» موظفًا، و«430» معدة وآلية سيارة. تم تقسيم الفرق الميدانية إلى ثلاثة قطاعات رئيسية: الشمال، الوسط، والجنوب.وأشارت الأمانة إلى أن عمليات الرش تجرى على مدار اليوم، باستخدام مبيدات خاصة لمكافحة آفات الصحة العامة، عبر تقنيات الرش بالضغط العالي، الرذاذ، والضباب. كما تتوزع الفرق الميدانية وفرق المكافحة المنزلية على المواقع المستهدفة، بما في ذلك معالجة تجمعات المياه داخل الأحواش والأراضي البيضاء.