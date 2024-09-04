شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد يحذّر من أمطار غزيرة على الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية وجريان للسيول وتساقط البرد على مدينة الباحة ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

