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الأرصاد يحذّر من أمطار غزيرة على الباحة

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واس - الباحة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية وجريان للسيول وتساقط البرد على مدينة الباحة ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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