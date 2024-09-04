شكرا لقرائتكم خبر مبادرة كنوز السعودية بوزارة الإعلام تشارك في مهرجان البندقية السينمائي الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك مبادرة كنوز السعودية إحدى مبادرات وزارة الإعلام؛ في النسخة 81 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي المقام خلال الفترة ٢٨ أغسطس إلى ٥ سبتمبر الجاري بمدينة البندقية الإيطالية.

وتهدف المبادرة من خلال مشاركتها في المهرجان إلى الترويج للمبادرة وأعمالها، وإطلاق شراكات جديدة، وفتح فرص تعاون من شأنها أن تسهم في إنتاج أعمال سعودية وفق أحدث المعايير الدولية, إضافة إلى تكريس حضورها في المهرجانات الدولية، وتسليط الضوء على أنشطة المبادرة، وفتح قنوات تواصل مع الجهات والمنتجين حول العالم.

ويعد مهرجان البندقية السينمائي الدولي أقدم مهرجان في العالم، وأحد المهرجانات الخمس الكبرى، وتستعرض المبادرة من خلال حضورها فيه أهم أعمالها، ونبذة عن إنتاجها عبر شاشات ضخمة، وأمام المشاركين أثناء مرورهم على السجادة الحمراء.

وتندرج مبادرة كنوز السعودية ضمن مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى التوثيق المرئي للكنوز التي تزخر بها المملكة، كما تسعى إلى الإسهام في إحداث نقلة فنية على مستوى الإنتاج الفني.

يذكر أن المبادرة حصدت خلال هذا العام أكثر من ٢٣ جائزة دولية في مختلف المسابقات حول العالم عن عدد من أعمالها التي أطلقت خلال الفترة السابقة؛ مثل وثائقي هورايزن، والمحطة سبعة، والفيلم القصير راعي الأجرب.