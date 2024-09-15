شكرا لقرائتكم خبر عن خطوبة الممثل يوسف حشيش والشاعرة منة القيعي والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الشاعرة منة عدلي القيعي عن خطوبتها من الممثل يوسف حشيش وذلك من خلال صورة لهما يقرآن فيها الفاتحة.





منة عدلي القيعي تعد من أبرز كاتبي الأغاني الشباب، وهي ابنة مسئول التعاقدات في النادي الأهلي عدلي القيعي، بدأت رحلتها في عالم الفن ككاتبة إبداعية في مجال الدعاية والإعلان، حتى خطفت أولى خطواتها الاحترافية في كتابة الأغاني عبر أغنية "يادنيا علمينا متعلميش علينا" مع حسن الشافعي وأحمد شيبة، ومن ثم تلتها بتعاونها مع عدد كبير من الفنانين، منهم وائل جسار في تتر مسلسل "ختم النمر"، وأمير عيد مغني فرقة كايروكي في أغنية "طير بينا يا عم".

وكانت أعربت الشاعرة منة عدلي القيعي عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان نبته الذى يقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية وقالت في تصريح خاص لليوم السابع إنها متحمسة للمشاركة في مهرجان نبته للأطفال والمشاركة بكتابة أغاني للأطفال لأن مصر رائدة في كل أنواع الفن وان شاء الله نثبت ريادتنا أيضا في مجال الأطفال.

ولفتت الشاعرة منة القيعي إلى أنها متحمسة بشدة لوجود النجم أحمد امين كرئيس للمهرجان، لأنه لدية ذكاء في التعامل في هذه المنطقة وله تجارب ناجحة مسبقة واختياره ذكى جدا بالإضافة إلى وجود المخرج هشام فتحي الذى تعاونت معه من قبل في مهرجان القاهرة في الأغنية التي قدمها النجم تامر حسنى.