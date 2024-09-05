شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأركان يدشّن نظام الشهادات الجامعية العسكرية الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

تأهيل أكاديمي عالٍ

الدمام - شريف احمد - دشَّن معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، النظام الإلكتروني لمعادلة الشهادات الجامعية العسكرية الخارجية لمبتعثي وزارة الدفاع، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.ويستهدف النظام في مرحلته الأولى، حملة درجة الماجستير، ليشمل في مراحله اللاحقة مختلف الدرجات العلمية لكافة منسوبي القوات المسلحة من العسكريين الضباط وضباط الصف.ويأتي تدشين النظام الجديد تفعيلًا للاتفاقية المبرمة بين وزارة الدفاع ووزارة التعليم، لمعادلة الشهادات العلمية الصادرة عن الكليات العسكرية، والشهادات الجامعية العسكرية الخارجية لمبتعثي الوزارة.وفي كلمة له خلال حفل التدشين، أكد معالي رئيس هيئة الأركان العامة، أن اكتمال مراحل بناء النظام وتدشينه يأتي بعد التعاون المثمر والبنّاء بين وزارة التعليم ومختلف الجهات من الشؤون التنفيذية في وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وأفرع القوات المسلحة.وبين أن النظام الجديد سيخدم منسوبي جميع القطاعات العسكرية في المملكة، وأحد الدعائم الرئيسة للحصول على التأهيل الأكاديمي العالي، الذي بدوره سيكون من المتطلبات المهمة في المستقبل، مشيراً إلى أن النظام الإلكتروني لمعادلة الشهادات الجامعية العسكرية الخارجية يأتي تحقيقاً لأحد أهداف برنامج تطوير وزارة الدفاع المتمثل في تطوير الأداء الفردي ورفع المعنويات.بدوره أكد رئيس هيئة تدريب وتطوير القوات المسلحة اللواء الركن عادل البلوي، أن الهيئة عقدت ورش عمل مع عدة وزارات وجهات حكومية، أسهمت في بناء النظام بطريقة تضمن سرعة الإنجاز وجودة المخرجات.وأوضح أن النظام الجديد يتيح للعسكريين ممن هم على رأس العمل أو المتقاعدين، اعتماد الشهادات العلمية الممنوحة من المؤسسات التعليمية العسكرية في الخارج، وتسهيل إجراءات الاعتماد الأكاديمي للشهادات الجامعية العلمية للعسكريين.وأضاف اللواء الركن البلوي، أن إجراءات تقديم طلب المعادلة تتضمن تسجيل دخول المستفيد عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد، وإدخال بياناته الشخصية وإنشاء طلب معادلة، ثم الإقرار والتعهد بصحة المعلومات المدخلة، فيما سيتولى مكتب معادلة الشهادات بهيئة تدريب وتطوير القوات المسلحة عملية تدقيق المعلومات، وإرسال الطلب للملحقية العسكرية المعنية في سفارات المملكة بالخارج لإجراء المصادقة، قبل أن يُعاد بعد مصادقته لمكتب معادلة الشهادات، وإرساله بعد ذلك لوزارة التعليم لإتمام إجراءات المعادلة.