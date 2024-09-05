شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تقارير الأرصاد.. جامعة الطائف تعلق الدراسة الحضورية غدا الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد، غدا الخميس، ابتداء من الساعة 12 مساء في المقر الرئيس بالحوية فقط.

وأفادت الجامعة، عبر منشور في منصة إكس اليوم الأربعاء، بأنه تقرر تحويل الدراسة الحضورية غداً الخميس 5 سبتمبر 2024 ابتداءً من الساعة 12 مساءً عن بُعد عبر منصة البلاك بورد، وذلك في المقر الرئيس بالحوية فقط، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.

وأوضحت أن ذلك يأتي حرصاً على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً من جامعة الطائف على سلامة الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.