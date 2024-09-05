شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مخرجات ندوة "الفتوى في الحرمين" والان نبدء بالتفاصيل

توصيات البيان الختامي

الدمام - شريف احمد - تنفيذًا لتوصيات ندوة الفتوى في الحرمين، أصدر معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور: عبد الرحمن السديس قرارًا بتشكيل لجنة لوضع خطة زمنية لمتابعة تنفيذً توصيات ندوة "الفتوى في الحرمين الشريفين، وأثرها في التيسير على قاصديهما"، والتي أقيمت في المسجد النبوي لأول مرة، بموافقة ملكية كريمة، ورعاية أمير منطقة المدينة المنورة؛ بالتنسيق مع كلًا من: الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، و الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء.وأكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس أن الرئاسة حريصة على تنسيق جهودها مع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، والأمانة العامة لهيئة كبار العلماء لتنفيذ مخرجات الندوة المباركة كونهما شركاء اساسيين؛ و باعتبارها المرجعية المعتمدة في تحقيق المنهج الصحيح للفتوى خصوصاً في الحرمين الشريفين .وأكد أن مخرجات الندوة كان لها تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على توحيد مرجعيات الفتوى في الحرمين الشريفين؛ وتحقيق الأثر في العالم الاسلامي.وصدر عن ندوة الفتوى في الحرمين؛ والتي تم تنظيمها مؤخرا في المسجد النبوي لأول مرة؛ بيانا ختاميا ووثيقة المسجد النبوي والتي تضمنت من 20 بندًا تتعلق بالفتوى. ومن ضمن توصيات البيان الختامي للندوة، تشكيل لجنة مشتركة من رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، لمتابعة هذه التوصيات، والإشراف على تنفيذها..