شكرا لقرائتكم خبر عن شديدة الخطورة.. قنصلية المملكة في هونغ كونغ تنبه المواطنين من إعصار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبهت قنصلية المملكة في هونغ كونغ المواطنين من رفع درجة الإعصار الذي يمر بهونج كونج إلى الدرجة 8 (شديدة الخطورة) بعد الساعة السادسة مساء اليوم.

وأضافت على حسابها الرسمي بمنصة "إكس": "يُرجى أخذ الحيطة والحذر، واتباع التعليمات الصادرة من هيئة الأرصاد المحلية، متمنين السلامة للجميع". السعوديون في هونج كونج

