شكرا لقرائتكم خبر عن الخريجي يبحث سبل تعزيز العلاقات مع سفير الصين لدى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية م. وليد بن عبدالكريم الخريجي اليوم الخميس، في ديوان الوزارة بالرياض، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشانغ هوا.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.