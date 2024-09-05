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الخريجي يبحث سبل تعزيز العلاقات مع سفير الصين لدى المملكة

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية م. وليد بن عبدالكريم الخريجي اليوم الخميس، في ديوان الوزارة بالرياض، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشانغ هوا.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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