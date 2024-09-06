شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ مواطن من الغرق أثناء ممارسة السباحة بينبع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة من إنقاذ مواطن من الغرق إثر حالة إعياء وإجهاد تعرض لها أثناء ممارسة السباحة، وتم إسعافه ونقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، وتوخي الحذر أثناء السباحة، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.