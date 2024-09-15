شكرا لمتابعة خبر عن افتتاح مركز العباقرة للرعاية النهارية بمحافظة قلوة.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بحضور صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن عبدالله بن سعود وصاحبة السمو الملكي الأميرة دانية بنت عبدالله بن سعود مديرة عام مركز العباقرة للرعاية النهارية المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء ذوي الإعاقة ، افتتح محافظ قلوة علي بن احمد الشهري اليوم ، مركز العباقرة للرعاية النهارية بالمحافظة .

وتجول الجميع في المركز واستمعوا إلى ما يقدم من خدمات متنوعة صحية وثقافية وترفيهية لذوي الإعاقة ، ثم شاهد الحضور عرض مرئي عن نشأة المركز ومايقدمه من خدمات وبرامج وأنشطة .

ونوهت سمو الأميرة دانية في كلمتها خلال الحفل المعد بهذه المناسبة بافتتاح المركز الذي جاء بدعم سمو أمير منطقة الباحة واهتمامه بكل مايخدم أهالي منطقة الباحة بوجه عام وذوي الإعاقة على وجه الخصوص ، مقدمة شكرها للقيادة الحكيمة – أيدها الله – على دعمها المستمر لكل مايسهم في خدمة هذه الفيئة الغالية على قلوب الجميع وفق رؤية المملكة الطموحة 2030.

بعد ذلك ألقى محافظة قلوة كلمة عبّر فيها عن مشاعر أهالي المحافظة بافتتاح مركز العباقرة للرعاية النهارية الذي انتظروه من اجل تعليم وتأهيل ذوي الاعاقة العقلية هذه الفئة الغالية على القيادة الرشيدة وعلى سمو امير المنطقة ، موجهًا شكره لسمو الأميرة دانية على جهودها لافتتاح المركز لخدمة محافظة قلوة والمحافظات المجاورة ، ولجميع الجهات ذات العلاقة .

بعد ذلك تم توقيع عدد من الاتفاقيات بن مركز العباقرة للرعاية النهارية وبين لجنة شؤون الأسرة من جهة وجمعية يشفين من جهة اخرى وقعت سمو الأميرة دانية عن مركز العباقرة ، فيما وقع عن لجنة شؤون الأسرة جميلة علي الزهراني وعن جمعية يشفين عبد الخالق ابو القرون

حضر الحفل صاحبة السمو الملكي الأميرة عبير بنت عبدالله بن سعود وصاحبة السمو الملكي الأميرة غدير بنت عبدالله بن سعود وصاحبة السمو الملكي الأميرة نوره بنت حسام بن بدر ،ومديري الإدارات الحكومية والأهلية ومشايخ القبائل وأعيان المحافظة.