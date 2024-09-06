شكرا لمتابعة خبر عن ضبط عدد من مروجي المخدرات في مناطق مختلفة بالمملكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجحت القوات الأمنية بمكافحة المخدرات ،في القبض على عدد من مهربي ومروجي المواد المخدرة، وإحباط تهريب كميات منها بعدة مناطق .

وألقت القوات القبض على مواطن بمنطقة حائل لترويجه الإمفيتامين المخدر ، وضبط 3 مواطنين بمنطقة القصيم لترويجهم مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي .

وتم ضبط 4 مقيمين ووافد من الجنسية الباكستانية بمنطقة جدة لترويجهم 800 جرام مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ، وقبضت القوات الأمنية أيضاً على مواطنين بالمنطقة الشرقية لترويجهما كيلوجرام من الحشيش المخدر .

كما تم إلقاء القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ، بمنطقة جازان لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر ، وضبط وافدين من الجنسية الباكستانية بمنطقة المدينة المنورة لترويجهما 911 جرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) .