السعودية | قائد القوات الخاصة للأمن البيئي يتفقد قوة منطقة الرياض والمراكز الميدانية في المحميات الملكية التابعة لها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تفقد قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي، القوة الخاصة للأمن البيئي بمنطقة الرياض والمراكز الميدانية التابعة لها في المحميات الملكية، لمتابعة سير العمل ميدانيًا وتنفيذ القوات مهامها في مناطق مسؤولياتها للمحافظة على البيئة.

ونقل قائد القوات الخاصة للأمن البيئي لضباط وأفراد المراكز الميدانية في المحميات تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وتقديره لما يبذلونه من جهود في تنفيذ مهام القوات في حماية ومراقبة البيئة وتحقيق الالتزام البيئي.

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