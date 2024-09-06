السعودية | 6 مهرّبين للمخدرات في قبضة “الأمن”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

نجحت الجهات الأمنية من خلال حملاتها المكثفة لرصد ومحاربة جرائم المخدرات بالمملكة، في القبض على عدد من مهربي ومروّجي الموادّ المخدرة، وإحباط تهريب كميات منها بعدة مناطق.

وألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين، القبض على مقيمين من الجنسية المصرية بالمنطقة الشرقية، لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة لترويجه مادة الحشيش المخدر.

كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير، على مواطن لترويجه 40 كيلوغرامًا من نبات القات المخدر، ومواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر بمحافظة الفرشة.

وأطاحت الدوريات البرية لحرس الحدود، بمخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في قطاع ظهران الجنوب بعسير، لتهريبه 22 كيلوغرامًا من مادة الحشيش المخدر، وفي جازان أحبطت تهريب 22350 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بقطاع الدائر، و240 كيلوغراماً من نبات القات المخدر في قطاع العارضة.

كما أحبطت الدوريات البرية تهريب 325 كيلوغراماً من نبات القات المخدر في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، حيث جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق جميع المخالفين، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالرقم 911 في مناطق: مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، و999 في بقية الخليج 365.