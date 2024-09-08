شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم وجائزة الأميرة صيتة.. اعرف أهدافها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد مساعد وزير التعليم للتعليم الخاص والاستثمار، المهندس إياد بن عبدالرحمن القرعاوي، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم وجائزة الأميرة صيتة للتميز في العمل الاجتماعي، نيابةً عن وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان.

مثّل الوزارة وكيلها للتعليم العام الدكتور حسن بن محسن خرمي، بينما مثّل الجائزة أمينها العام الأستاذ الدكتور فهد بن حمد المغلوث.

تعزيز قيم العمل الاجتماعي والإنساني

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز قيم العمل الاجتماعي والإنساني، وترسيخ المسؤولية المجتمعية لدى الطلبة ومنسوبي التعليم، بما يسهم في تطوير وتأهيل الكوادر البشرية ودعم المواطنة الصالحة.





جاءت مراسم التوقيع خلال الحفل الذي نظمته جائزة الأميرة صيتة بفندق المملكة، برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، لتكريم الفائزين بجوائز العمل الاجتماعي لعام 2024.

وكرم 9 فائزين بجائزة المواطنة المسؤولة في دورتها الثالثة، يمثلون طلابًا وطالبات من 8 إدارات تعليمية مختلفة، هي الحدود الشمالية، عسير، الشرقية، الرياض، مكة، الباحة، جازان، والجوف.



دعم العمل الاجتماعي

كما فازت إدارات التعليم في المدينة، تبوك، ورجال ألمع بالمراكز الثلاثة الأولى في جائزة البرنامج الوطني لتعزيز المبادرات المجتمعية "صيتاثون"، التي أطلقتها الجائزة لدعم العمل الاجتماعي والمبادرات المجتمعية المستدامة.



وتهدف جائزة "المواطنة المسؤولة" إلى تنمية القدرات الاجتماعية للطلاب، وتحفيز التنافس الإيجابي، وتشجيع الإبداع في المبادرات الاجتماعية والتطوعية.