السعودية | 11 مهرّباً للمخدرات في شِباك الأمن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أسفرت الحملات الأمنية المكثفة لرصد ومحاربة جرائم المخدرات بالمملكة، عن القبض على عدد من مهربي ومروّجي الموادّ المخدرة، وإحباط تهريب كميات منها بعدة مناطق.

وأطاحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، بمقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض؛ لترويجهما 7 كيلوغرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، ومواطن بمنطقة عسير لترويجه 64 كيلوغرامًا من نبات القات المخدر، ومواطن بمحافظة طريف في منطقة الحدود الشمالية لترويجه مادة الأمفيتامين المخدر.

وقبضت الدوريات البرية لحرس الحدود، على 7 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في قطاع الدائر بمنطقة جازان؛ لتهريبهم 140 كيلوغرامًا من نبات القات المخدر.

كما أحبطت الدوريات البرية بمنطقة عسير، تهريب 13 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر في قطاع ظهران الجنوب، و675 كيلوغراماً من نبات القات المخدر بقطاع الربوعة، حيث جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق جميع المخالفين، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق: مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، و999 في بقية الخليج 365.

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